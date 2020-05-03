سلطات فيتنام تسجل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 9 أيام

أكدت وزارة الصحة في فيتنام، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد منذ تسعة أيام، لافتةً إلى أن "المريض الجديد هو خبير بريطاني يعمل في شركة فيتنام للنفط والغاز "بتروفيتنام".
وشددت الوزارة على أنه "تم حجر المريض صحيًا لدى وصوله البلاد في 28 نيسان، وحاليًا يتلقى العلاج في المستشفى"، موضحًا أنه "وصل البلاد بطائرة خاصة كان على متنها 12 راكبًا آخرين، وتم حجرهم جميعًا أيضًا".
وعلى إثر ذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في فيتنام إلى 271 شخصا، وقد تماثل 219 منهم للشفاء، دون تسجيل وفيات ناجمة عن الوباء في البلاد، في حين تم وضع 30.5 ألف شخص قيد الحجر الصحي في فيتنام لردع تفشي كورونا.
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