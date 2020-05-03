الصحة الهولندية: 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة

أعلنت المعهد الوطني للصحة العامة في ​هولندا​، ارتفاع حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد 40571 حالة، بعد تسجيل 335 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفت المعهد، في بيان، إلى أنه تم تسجيل 69 وفاة جديدة بين المصابين بكورونا، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا مرض "كوفيد 19" في البلاد إلى 5056 حالة.

من جهتها، أفادت السلطات الصحية الهولندية بأن العدد الحقيقي للمصابين بـ "كوفيد 19" قد يكون أكبر من العدد الذي يتم الإعلان عنه، لأن الفحوصات الطبية لا تشمل كل الحالات المشتبه بإصابتها.