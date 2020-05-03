بريطانيا تسهم بحماية الأطفال من الأمراض الفتاكة

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أعلنت بريطانيا أنها سوف تقدم دعما جديدا للتحالف الدولي للقاحات والتحصين (Gavi)، يقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وذلك للمساهمة في إنقاذ ملايين الأرواح في أشد دول العالم فقرا على مدى الخمس سنوات المقبلة، لا سيما في ظل جائحة كورونا التي تهدد الكثيرين منهم، والمساعدة في منع ومعالجة الأوبئة مستقبلا.

وذكر مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، أن الدعم الجديد الذي ستقدمه بريطانيا، سيساهم في حماية ما يصل إلى 75 مليون طفل من الأمراض الفتاكة مثل الحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد، كما أنه سيساعد أشد دول العالم فقرا في مواجهة الحالات المتزايدة للإصابة بفيروس كورونا.

أكبر داعم

وتعتبر بريطانيا أكبر داعم للتحالف الدولي للقاحات والتحصين، في وقت لا تزال أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد، تفتك بمئات الآلاف من الناس كل سنة، بالإضافة إلى كونها في طليعة الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا، حيث يأتي هذا الإعلان من قبل الحكومة البريطانية قبيل قمة الاستجابة العالمية لفيروس كورونا التي ستشارك بريطانيا في استضافتها يوم الإثنين 4 مايو، وكذا القمة العالمية للقاحات التي يستضيفها رئيس الوزراء بوريس جونسون في 4 يونيو المقبل عبر الإنترنت.

وقالت وزيرة التنمية الدولية، آن-ماري تريفيليان في حديث للبرلمان إن: " جائحة كورونا تظهر لنا الآن، وأكثر من أي وقت مضى، الدور الحيوي الذي تلعبه اللقاحات في حمايتنا جميعاً. وإننا بما نقدّمه من دعم لتحالف غافي، نساعد في وقف انتشار الأمراض المعدية، وإنقاذ ملايين الأرواح والحفاظ على بريطانيا آمنة."

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كورونا

ومن جهتها، وصفت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعم بريطانيا لتحالف (Gavi) بالحيوي، قائلة إنه سيساهم بشكل كبير في الجهود التي تهدف إلى منع ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا في المستقبل، لا سيما عبر دعم الأنظمة الصحية في الدول التي هي بحاجة إلى ذلك، كما أن دعم تحالف غافي سيساعد في أن يكون أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، متوفرا للجميع دونما تمييز.

وشكر الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف (Gavi) الشعب البريطاني قائلا “الاستثمار في تحالف غافي هو استثمار في عالم أكثر صحة وسلامة. فهذا التمويل لا يحمي مئات الملايين من الأطفال من الأمراض وحسب، بل يساعد أيضا الأنظمة الصحية في جهود التصليح وإعادة البناء بعد أن تنقشع الآثار المدمِّرة لجائحة كوفيد-19. هذا هو أفضل درع لنا ضد الأوبئة العالمية مستقبلا والتي، كما رأينا بوضوح تام في الشهور الأخيرة، لا تحترم أيّ حدود."

يشار إلى أن تحالف (Gavi) كان ساعد حتى الآن في تطعيم أكثر من 760 مليون طفل، وهو ما حال دون وفاة أكثر من 13 مليوناً شخص في العالم