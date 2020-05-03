شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تناقش غدا مشروع موازنة قطاع الصحة 2020-2021 بحضور هالة زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، اجتماعا غدا الإثنين لمناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة "2020-2021 "، ومناقشة موازنة الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزير الصحة .

كان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 على استيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، لافتا إلى أن مُخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بلغت 258 مليار جنيه بزيادة بلغت 82 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى، بنسبة زيادة بلغت نحو 46%.

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وأوضح معيط، أن مُخصصات الإنفاق على قطاع التعليم بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 بلغت نحو 363 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14% عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغت مُخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 60.4 مليار جنيه، وتم تخصيص مبلغ 10.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، لتبلغ مُخصصات دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من الموازنة العامة للدولة نحو 865 مليون جنيه.