شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: خسائر الهيئات محصورة فى "السكة الحديد" و"الوطينة للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامى للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التى أبدها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهى والبرلمان هدفهما فى النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019

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وقال وزير المالية، أن خسائر الهيئات الاقتصادية فى العام الحالى أقل من العام السابق بنسبة 2,8 مليار جنيه، والخسائر محصورة فى الهيئة القومية سكة حديد مصر والهيئة الوطنية للإعلام، وتبلغ جملة الخسائر العام الحالى 19,4 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تطوير هيئة السكة الحديد وضخ استثمارات ضخمة فيها لتستطيع التغلب على الخسائر.

وأشار معيط، إلى أن الأجور فى موازنة العام الحالى 301 مليار جنيه، وفى الموازنة الجديدة 2020/2021، تبلغ الأجور 335 مليار، والحكومة تحاول تحسين منظومة الأجور بشكل مستمر.

كما أكد وزير المالية، أنه الحكومة تعمل على وضع حل جذرى لتقنين أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة الحالية.