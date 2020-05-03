شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان : وزيرة التخطيط لها بصمة في الوزارة وجعلتها أكثر ديناميكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثني الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي أداء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بتأكيده علي البصمات وضعتها في الوزارة، بقوله : " وزيرة التخطيط نشطة، ولها بصمات في الوزارة، جعلتها أكثر ديناميكية"

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.

وفي السياق ذاته، طالب أعضاء مجلس النواب، بزيادة مُخصصات البحث العلمي والتطوير لاسيما مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19"، الأمر الذي انتهجته معظم دول العالم في مواجهة هذه الجائحة، وكذا زيادة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بما يمكن من ضخ دماء جديدة للحكومة.

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من جانبه، شدد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي أهمية زيادة مخصصات الباب الأول بما يمكن من ضخ دماء جديدة في الحكومة بتعيين موظفيين جدد، بقوله : في أماكن بق تبوش وتنتهي .. عشان مفيش تعينات جديدة، لا مانع من التوسع قليلاً للحفاظ علي القوام الأساسي للدولة".

فيما أكدت النائبة ميرفت إليكسان، أهمية زيادة المخصصات لصالح الأبحاث والتطوير وهو النهج الذي اتخذته العديد من الدول لاسيما لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، موجهة الشكر في الوقت ذاته للحكومة لدورها في مواجهة الفيروس والتي أثبتت خلاله أنها قادرة علي إدارة الأزمة بهدوء.