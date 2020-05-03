شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة البرلمان": 22 وزارة بالحكومة أعدت حسابات ختامية للموازنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك 22 وزارة بالحكومة أعدت حسابات ختامية لموازنات البرامج والأداء وعرضت على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وتم مناقشتها فى اللجان النوعية، والتى أبدت ملاحظات عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019

وأوضح "عيسى"، أن لجنة الخطة والموازنة أعدت تقرير خاص بالحسابات الختامية للبرامج والأداء، وتم إرساله للنواب ليكون تقرير ملحق بالجلسة، متضمنا الملاحظات الفنية التى أبدتها اللجان النوعية.

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جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب إسماعيل نصر الدين، الذى قال فى كلمته: "امتى موازنة مصر تكون موازنة برامج وأهداف"، وتابع: "لابد أن نعتمد على النشاط الزراعى والصناعى لأنهما لا يتأثران بأى تغيرات صحية أو مناخية".