على عبد العال:يجب تحرير الصناعة الوطنية من كافة القيود الروتينية والتشابكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة تحرير الصناعة الوطنية من كافة القيود الروتينية والتشابكات والبيروقراطية بين الهيئات والوزارات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بقطاعى الصناعة والزراعة والاعتماد عليهما بشكل رئيسى فى موارد الدولة، قائلا: "الصناعة والزراعة هى أعمدة الاقتصاد".

وتابع عبد العال قائلا :"الضرائب رقمها كبير فى الموازنة، والدخل الريعى عبارة عن مصادر هشة، وكل الدول تراجع نفسها فى هذا الأمر، وتحاول تعزيز مصادر الإنتاج"، مضيفا:"يجب الاهتمام بالصادرات الزراعية فالبرتقال المصرى رقم واحد فى صادرات البرتقال حول العالم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.

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وفى سياق متصل أكد النائب كمال أحمد، أن الدولة تقوم على الاقتصاد الريعى وليس التشغيلى أو الإنتاجى، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من الإيرادات يأتى من قناة السويس والحصيلة الضريبية، موضحا أن تلك المصادر ستتأثر بالتأكيد بتبعات فيروس كورونا، ما ينعكس بالسلب على إيرادات الموازنة العامة للدولة، مُتسائلا أيضا عن مصير تحصيل نسبة الـ15% من فوائض أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن تلك النسبة لا يتم تحصيلها فى كثير من الصناديق.