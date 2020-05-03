شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: الجيش أتى بحق الشهداء فى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب ورئيس مجلسى إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، أنه كعادتهم دائما، لم يخذل أبطال القوات المسلحة، زملائهم، ولا شعبهم، وأتوا بحق الشهداء، قبل أقل من 48 ساعة من استشهادهم.

وقال عضو مجلس النواب، فى بيان له منذ قليل، إنه كان واثقا من قدرة رجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة الأوفياء، على دحر الإرهاب والثأر من الإرهابيين، فى وقت قصير جدا، وها هى النتيجة جاءت سريعا حيث قام الأبطال بإرسال عشرات الإرهابيين إلى الجحيم، وثأروا لشهدائنا.

وأشاد الدكتور عبد الرحيم على، بالأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات الكبرى فى هزيمة العناصر الإرهابية بسيناء، وضرب البنية التحتية لهم بكل قوة، قائلا أن هذا النصر الجديد يتزامن مع احتفالاتنا بذكرى انتصار العاشر من رمضان، ويؤكد لدى الشعب ثقته واعتزازه بقواته المسلحة وشرطته الباسلة.

وقال عضو مجلس النواب، إن القوات المسلحة، تقدم أغلى ما لديها، لحفظ أمن الوطن وسلامة أراضيه، والقضاء على الجماعات الإرهابية، التى تهدف لنشر العنف والخراب فى مصر والعالم، مضيفا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، لذا يجب على المجتمع الدولى دعمها فى هذه الحرب المقدسة، والضغط على الدول التى تدعم الإرهاب والإرهابيين للكف عن هذا السلوك الإجرامي.

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وأوضح الدكتور عبد الرحيم على، أنه يشعر بالفخر لانتمائه لمصر، التى تمتلك هذا الجيش العظيم، الذى ظل على مدى السنين حاميا لترابها، ورافعا لرايتها عالية خفاقة، متمنيا الرحمة لشهداء الوطن والعافية للمصابين فى معارك القضاء على الإرهاب.