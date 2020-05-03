هيكل لإعلاميين أفارقة عالقين بمصر: أنتم في وطنكم الثاني.. ونتكفل بكم حتى نهاية الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بعدد من الإعلاميين الأفارقة الدارسين بمركز التدريب والدراسات الإعلامية، والعالقيين بعد انتهاء دورتهم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران.

ورحب هيكل بهم، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية مع دول حوض النيل كافة وبخاصة السودانية.

ووجه الوزير، بضرورة توفير كافة احتياجات ومتطلبات الدارسين، وتقديم كل سبل العناية على نفقة الوزارة لحين عودتهم لبلادهم سالمين، مشيرًا إلى أن الوزارة في اتصال دائم بوزارة الخارجية لمتابعة موقف الإعلاميين الأفارقة العالقين في مصر.

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وأكد وزير الدولة للإعلام أن الوزارة ملتزمة بتفعيل الدورات في المواعيد المقرره دون توقف الي جانب تحديث وتطوير عدد من المضامين الجديدة والتي تتناسب مع تطور العمل الإعلامي لتقديم أكبر استفادة للدارسيين.

وفي نهاية اللقاء قدم الدارسين الشكر على الاستفادة العلمية التي حصلوا عليه من الدورة، وعلى العناية المستمرة أثناء وبعد انتهاء الدوره وحفاوة الاستقبال.

وبدأت تداعيات أزمة كورونا، خلال وجود الدارسين الأفارقة بمركز التدريب والدراسات الإعلامية بوزارة الدولة للإعلام، وتم سفر جميع الدارسين باستثناء إعلامي بالإذاعة السودانية وآخر بالتلفزيون السوداني وإعلامي من دولة النيجر، حيث أغلقت خطوط الطيران والحدود قبل سفرهم.