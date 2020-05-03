مصطفى بكري: تعليمات حكومية بعودة ركاب الرحلة 611 من الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال النائب مصطفى بكري، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبلغه داخل البرلمان، اليوم الأحد على هامش الجلسة العامة، أنه سيصدر تعليمات بعودة ركاب الرحلة 611 من الكويت الأسبوع الحالي، وبعدها سيتم نقل النساء والأطفال ثم الآخرين.
وألقى بكري بيانًا في مجلس النواب عن مشكلة العالقين، وتحديدًا في منطقة الخليج في حضور رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، وبعد إلقاء البيان أبلغ رئيس الوزراء النائب بكري بقراره.
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