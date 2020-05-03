التعليم: 99% من طلاب ثانية ثانوي أدوا اختبار اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثان أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

ونجح 571 ألفًا و691 طالب/طالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.65 % من إجمالي عدد الطلاب.

وأدي الطلاب الاختبار علي مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) نجح 285 ألفًا و431 طالب/طالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 287 ألفًا و6 طالب/طالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا) نجح 286 ألفًا و260 طالب/طالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 286 ألفًا و671 طالب/طالبة.

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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.