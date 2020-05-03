محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إنه في مثل هذا اليوم، العاشر من رمضان عام 1973، عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس في معركة العزة لتسجل نصرًا كبيرًا.
وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: "بهذه المناسبة وقف الشعب مساندًا لقواته المسلحة التي سجلت في هذا اليوم انتصارًا تاريخيًا تفتخر به الأجيال القادمة، في الوقت الذي لازالت فيه القوات المسلحة تخوض معركة أخرى ضد الإرهاب، ومحاولات تهديد الأمن، وتقدم الشهداء كل يوم، ونقدم التحية لما يقومون به من مجهود عظيم لحماية حدود الدولة وأمن الوطن العظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان: القوات المسلحة تقدم شهداء كل يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.