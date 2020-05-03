السيطرة على حريق التهم 5 منازل في نجع حمادي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي :
سيطرت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، اليوم الأحد، على حريق نشب في 5 منازل متجاورة، دون وقوع ضحايا في الأرواح، بقرية بهجورة بنجع حمادي.
تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بنشوب حريق في 5 منازل بقرية بهجورة، دون خسائر في الأرواح.
انتقلت قوة برئاسة عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وجرت السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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