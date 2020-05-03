حبس متهمين بترويج المواد المخدرة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر محمد علام رئيس نيابة مركز شرطة شبين القناطر، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، اليوم الأحد، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهما بدائرة المركز.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بضبط ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، "ح. ف" 34 عاما، عاطل، و"ع. م" 37 عاما، عاطل، وبحيازتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 120 جرام، ومبلغ مالي 480 جنيه، وهاتفين محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بحيازتها بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة، والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وأحيلا للنيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.