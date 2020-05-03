استقرار أسعار حديد التسليح بالأسواق مع بداية مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار حديد التسليح شهدت استقرارا مع بداية شهر مايو بالأسواق.

وأضاف الزيني أن أسعار الحديد تتراوح بين 9200 و9700 جنيه تسليم أرض المصنع، و9500 جنيه و10 آلاف جنيه المستهلك.

وتابع الزيني، أن متوسط سعر طن الحديد بمصانع الدرفلة يتراوح بين 9200 و9300 جنيه.

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ويصل سعر طن الحديد بشركة عز 10214 جنيها، وسعر الحديد بشركة السويس للصلب 9450 جنيها، وسعر الحديد بشركة بشاي 9600 جنيه، تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر الحديد بشركة الجارحي 9500 جنيه، وسعر الحديد بشركتي المركبي والعشري 9500 جنيه، تسليم أرض المصنع.

وأضاف الزيني أن مصانع الحديد تتجه الآن إلى إعطاء التجار حوافز لكي تواجه الركود الذي يحدث حاليا بالأسواق إثر جائحة كورونا.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.