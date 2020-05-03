تايلاند تعيد فتح بعض المؤسسات وتحذر الشعب من التهاون

أعادت تايلاند بشكل جزئي فتح المؤسسات، اليوم الأحد، حيث سمحت للسكان بالعودة إلى المطاعم والأسواق والمتنزهات والنوادي الرياضية، فيما خففت الحكومة الإجراءات ضد فيروس كورونا المستجد.
أن أعلنت الحكومة عن أول مجموعة من الإجراءات المخففة يوم الخميس الماضي.
وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن الطرق في مختلف أنحاء البلاد كانت مكتظة في مطلع الأسبوع الذي صادف عيد العمال، حيث بدأت السيارات والسكان في السفر، بعد
وقال القائد الأعلى للجيش، الجنرال بورنبيبات بنياسري، في مؤتمر صحفي: "على مدى الأيام القليلة الماضية، كان هناك الكثير جدا من عمليات السفر"، محذرا السكان من سوء فهم الوضع، مضيفا
وسجل فريق العمل الحكومي الخاص بفيروس كورونا أقل من عشر حالات إصابة جديدة يوميا هذا الأسبوع، حيث وردت ثلاث حالات جديدة اليوم الأحد.
وكان قد سجل أكثر من مئة حالة جديدة في معظم الأيام في مارس الماضي.
وسجلت تايلاند 2969 حالة إصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي، و54 حالة وفاة.
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