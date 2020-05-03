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تايلاند تعيد فتح بعض المؤسسات وتحذر الشعب من التهاون

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 أعادت تايلاند بشكل جزئي فتح المؤسسات، اليوم الأحد، حيث سمحت للسكان بالعودة إلى المطاعم والأسواق والمتنزهات والنوادي ، فيما خففت الحكومة الإجراءات ضد المستجد.


 وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن الطرق في مختلف أنحاء البلاد كانت مكتظة في مطلع الأسبوع الذي صادف عيد العمال، حيث بدأت السيارات والسكان في السفر، بعد

أن أعلنت الحكومة عن أول مجموعة من الإجراءات المخففة يوم الخميس الماضي.

وقال القائد الأعلى للجيش، الجنرال بورنبيبات بنياسري، في مؤتمر صحفي: "على مدى الأيام القليلة الماضية، كان هناك الكثير جدا من عمليات السفر"، محذرا السكان من سوء فهم الوضع، مضيفا

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أن المسافرين سيواجهون عمليات فحص صحية مثل عمليات مسح للكشف عن إصابتهم بالحمى في نقاط التفتيش في رحلات عودتهم.

وسجل فريق العمل الحكومي الخاص بفيروس كورونا أقل من عشر حالات إصابة جديدة يوميا هذا الأسبوع، حيث وردت ثلاث حالات جديدة اليوم الأحد.

وكان قد سجل أكثر من مئة حالة جديدة في معظم الأيام في مارس الماضي.

وسجلت تايلاند 2969 حالة إصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي، و54 حالة وفاة.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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