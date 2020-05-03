بريطانيا ترفض مقارنة وفيات كورونا لديها بإيطاليا

قال وزير بريطاني، اليوم الأحد، ردًا على تساؤلات حول ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد لتصبح حاليًا ثاني أسوأ المعدلات في أوروبا بعد إيطاليا، إنه لا يجب القفز إلى استنتاجات معينة وأن الصورة الكاملة لم تتضح بعد.



وبلغ عدد الوفيات 28131 حتى الأول من مايو، أي أقل بقليل من المحصلة الإجمالية في إيطاليا، مما زاد الضغط على حكومة المحافظين التي اتهمتها المعارضة بالبطء في التعامل مع المراحل الأولى من تفشي المرض.

ورفض الوزراء إجراء مقارنات بين محصلة الوفيات الرئيسية في دول أخرى، قائلين إن الوفيات الإضافية، وهي عدد الوفيات

لأي سبب التي تتجاوز متوسط الوفيات ​​لهذا الوقت من العام، كانت مقياسا أكثر دلالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن هناك ما يقرب من 12 ألف حالة وفاة إضافية في إنجلترا وويلز في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل ومن بين هؤلاء تم الإشارة في شهادات وفاة أقل قليلا من 9000 إلى كوفيد-19 وهو مرض تنفسي ناتج عن كورونا.

ويشير التحليل الذي أجرته وسائل الإعلام بما في ذلك سكاي نيوز وفاينانشال تايمز إلى أن هذه الأرقام

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أسوأ مما هي عليه في بلدان أوروبية أخرى.

ورفض وزير النقل جرانت شابس في تصريحات لقناة سكاي نيوز اليوم الأحد اقتراحا يشير إلى أن الأدلة على الوفيات الإضافية أظهرت أن استجابة الحكومة للوباء قد أخفقت.

وقال شابس "عليك أن تنظر إلى ذلك على مدى فترة زمنية أطول بكثير. لذا علينا أن ننظر إلى الوراء أكثر من عام على ما أعتقد".

وأضاف أن بعض تبعات الوباء ستظل غير معروفة لمدة طويلة وإن الاختلافات في الأوضاع المتعلقة بالعمر والصحة لدى الدول، وأيضا الحجم والكثافة السكانية، من بين عوامل كثيرة يتعين أخذها في الحسبان.

وتابع قائلا "علينا النظر إلى الصورة الكاملة وهذه المعلومات ببساطة ليست متاحة حتى الآن".



وأضاف "لا ينبغي أن ننظر إلى البيانات الأولية ونقفز إلى استنتاجات".

