تطبيق الفحص الطبي الشامل ضد كورونا في مطار فيينا

يبدأ مطار فيينا الدولي اعتبارًا من الغد الإثنين، تطبيق اختبارات صحية "بي سي ار" وهو عبارة عن أخذ مسحة من الأنف أو الحلق لاختبار الإصابة بفيروس كورونا على أن تظهر النتيجة في

غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات.



وقال بيان لمطار فيينا اليوم الأحد أنه في حالة وجود نتيجة سلبية سيتم إلغاء فترة الحجر الصحي والتى تستمر لمدة

14 يومًا والاجبارية حاليا عند دخول البلاد، مضيفا أنه حتى الآن يتعين على الركاب الذين يصلون إلى المطار إما إظهار شهادة صحية تفيد بسلبية الإصابة لم يمر عليها أربعة أيام، أو الذهاب إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين وفقًا للوائح الرسمية المعمول بها.