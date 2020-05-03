محكمة أمريكية تسقط قضية بـ900 مليون دولار عن فلسطين

أسقطت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن قضية بـ900 مليون دولار كانت مرفوعة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.



وأوضحت وزارة المالية الفلسطينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الأحد، أن

المحكمة الأمريكية ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية "شاتسكي" المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004.

واعتبرت الوزارة أن هذا إنجاز جديد

يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، وتم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية.

وقضية "شاتسكي" هي إحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الأمريكية، وتتهم بموجبها السلطة والمنظمة بالمسئولية عن عمليات قُتل وجُرح فيها أفراد أمريكيون ويهود.

