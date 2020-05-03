أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة، و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 38 حالة، والمصابين إلى 4983 حالة.
18 يوما، والحالة الثانية لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 63 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 10 أيام.
وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند- في المؤتمر الصحفي اليومي- إن حالات الوفاة الخمس تضمنت حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 61 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ
وأشار إلى أن الحالة الثالثة هي لمقيم بنجلاديشي يبلغ من العمر 46 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالعناية المركزة منذ 18 يوما، والحالة الرابعة لمقيمة من الجنسية الأردنية تبلغ من العمر 54 عاما، كانت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ
وأضاف السند أنه بالنسبة للإصابات التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد بلغ عدد الحالات المرتبطة بالسفر 14 حالة لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا، وجميعهم ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، بالإضافة إلى رصد 348 حالة مخالطة، وحالتين لمواطنين كويتيين تحت قيد التقصي الوبائي.
وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أوضح أنه تم خروج حالتين من العناية المركزة إلى الجناح المخصص لهم، ودخول 10 حالات جديدة للعناية، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 72 حالة، منها 43 حالة مستقرة، و29 حالة حرجة.
وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بالالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 364 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.