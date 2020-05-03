العراق.. فرض حظر تجوال شامل بدءًا من غد بكركوك لمكافحة كورونا

قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك العراقية فرض حظر شامل للتجوال بدءا من يوم غد وحتى التاسع من مايو الجاري، بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأحياء الشمالية لمحافظة كركوك شمال العراق. لمحافظة كركوك شمال العراق. وقال محافظ كركوك راكان الجبوري رئيس خلية الأزمة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الخلية قررت فرض حظر شامل للتجوال وغلق مداخل المحافظة باستثناء الإعلاميين والكوادر الصحية. قررت فرض حظر شامل للتجوال وغلق مداخل المحافظة باستثناء الإعلاميين والكوادر الصحية. وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس السبت تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمدن: الرصافة، الكرخ، مدينة الطب، بالإضافة إلى كربلاء، البصرة، واسط، كركوك، المثنى، أربيل، صلاح الدين.

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