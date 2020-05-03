السنغال تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الإذاعة السنغالية نقلًا عن بيان لوزارة الصحة في البلاد أنه وبعد فحص 810 أشخاص تم تسجيل 67 حالة إصابة،

ليصل عدد المصابين بالفيروس في السنغال منذ اول ظهر له يوم الثاني من مارس إلى 1182 إصابة شفي منهم 372 وتوفي 9 حالات، فيما يتابع 800 مصاب علاجهم في المستشفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

