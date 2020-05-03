كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. قضاة المحكمة الأمريكية العليا يناظرون القضايا هاتفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، اليوم الأحد، بأن قضاة المحكمة الأمريكية العليا التسعة، سيبدأون غدًا الاثنين المشاركة للمرة الأولى في النظر بالقضايا من خلال مؤتمر عبر الهاتف بدلا من حضور الجلسات المباشرة بسبب تفشي فيروس كورنا.

وقالت المحكمة الأمريكية، إنها ستزود وسائل الإعلام ببث صوتي مباشر لوقائع مؤتمرات الهاتف، حيث جرت العادة أن تتم المرافعات الشفهية امام المحكمة في مراسم رسمية تمليها تقاليد المحكمة التي دأبت على مقاومة تغيير أسلوب عملها.

وبحسب الوسائل الإعلام الإمريكية، سيشارك القضاة التسعة، على مدار الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل في نظر عشر قضايا مخصص لكل منها ساعة وذلك عن طريق مؤتمر عبر الهاتف.

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ويعني الشكل الجديد للجلسات أنه سيتم التخلي عن الكثير من الشكليات، في إطار التغييرات الواقع الجديد المتمثل في العمل من البيت خلال جائحة كورونا.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.