كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الهولندية تسجل 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا، 40571 حالة، بعد تسجيل 335 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية.

وسجل المعهد الوطني للصحة العامة، 69 وفاة جديدة بين المصابين بكورونا، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه الفيروس لمذكور) في البلاد إلى 5056 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية في هولندا، أن العدد الحقيقي للمصابين بـ "كوفيد-19" قد يكون أكبر، لأن الفحوصات الطبية لا تشمل كل الحالات المشتبه بإصابتها.

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بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

