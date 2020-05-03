مزحة “اغتيال” الوزير أمزازي تقود تلميذًا إلى الاعتقال

ألقت مصالح الأمن الوطني، أمس السبت، في مدينة تيفلت، القبض على شاب، نشر، صورة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مزحة “اغتيال” الوزير إذا لم ينجح جميع التلاميذ هذه السنة.

واستنادا إلى مصادر “اليوم24″، فإن الشاب المذكور، الذي يدرس في السنة الأولى باكالويا، ألقي عليه القبض من طرف المصالح الأمنية في مدينة تيفلت.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الصورة الساخرة، والمركبة، حيث ظهر الوزير أمزازي، مع تعليق عليها بـ”اغتيال وزير أمزازي في حالة إن لم يتمكن التلاميذ من النجاح”.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لم تقدم أية شكاية ضد المعني بالأمر.