بني ملال.. وفاة شخص كان في ضيافة الشرطة بعد توقيفه في حالة تخدير

توفي شاب، صباح اليوم الأحد، في المستشفى الجهوي في بني ملال، بعد أن كان في ضيافة الشرطة، إثر إلقاء القبض عليه متلبسا بحيازة سلاح أبيض، وتحت حالة تخدير، يشتبه في أنها بسبب تناول مادة “الدوليو”.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه الهالك، وهو من ذوي السوابق القضائية، كان قد تم ضبطه، مساء أمس السبت، من طرف دوريات الشرطة، وهو في حالة تلبس بحيازة السلاح الأبيض، وتحت حالة التخدير، يشتبه في أنها بسبب تناول مادة “الدوليو”، إذ تقرر الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وواصل البلاغ أنه تم نقل الهالك إلى المستشفى، في الساعة الرابعة من صباح اليوم، بسبب أزمة صحية، حيث تم إخضاعه لفحص طبي، وتلقي العلاجات الضرورية، وإرجاعه إلى مقر الإيداع تحت الحراسة النظرية، قبل أن يتعرض لاحقا لطارئ صحي، استدعى نقله مجددا إلى المستشفى، حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية في قسم الإنعاش إلى أن وافته المنية.

وحسب المصدر ذاته، فإن جثة الهالك أودعت مستودع الأموات في المستشفى رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث قضائي في الموضوع من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.