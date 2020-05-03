فرنسي يدهس غنم أسرة فقيرة قرب المحمدية بطريقة وحشية…الحكرة!

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس السبت، مقيماً فرنسياً وهو يدهس قطيع غنمٍ بشكل متعمد وجنوني، ضواحي مدينة المحمدية.

وظهر في بداية الفيديو طفل صاحب الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، قبل أن تدخل في غفلة منه إلى أرض مقيم فرنسي في المنطقة.

وأدى السلوك الوحشي للمواطن الفرنسي إلى مقتل كل الأغنام، إذ ظهرت جثتاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.

وتداول نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” مقطع الفيديو على نطاق واسع، مطالبين المديرية العامة للأمن الوطني باعتقال الرجل، وتطبيق القانون في حقه.

وشددوا على ضرورة استرجاع حق الطفل وأسرته، على اعتبار أن قطيع الغنم يمثل مصدر رزق أساسي لأسرة فقيرة تقطن في المجال القروي، قرب مدينة المحمدية.

