تسجيل 31 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الصيادلة ومساعديهم والعدد مرشح إلى الارتفاع

في ظل تزايد عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في عدد من المناطق في المغرب؛ بلغ عدد الصيادلة، الذين أصيبوا بالفيروس 13 إصابة موزعين على عدد من المناطق في المغرب، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية، الخاصة بأحد الصيادلة، يشتبه في إصابته بالفيروس في مدينة الدارالبيضاء.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن 18 إصابة سجلت في صفوف مساعدي الصيادلة، في مختلف صيدليات المغرب.

وأوضحت المصادر نفسها أن صيادلة المغرب يترقبون النتائج المخبرية الخاصة بصيدلي، وأحد مساعديه في الدارالبيضاء، يشتبه في إصابتهما بالفيروس، إذ أجريا التحاليل الخاصة، يوم الأربعاء الماضي، وإلى حدود اليوم لم يتوصلا بالنتائج.

كما أغلقت الصيدلية المعنية، التي توجد في أحد الأحياء في الدارالبيضاء، منذ، يوم الأربعاء الماضي، بينما يعيش صاحب الصيدلية ومساعده، في قلق نفسي دون أن يتوصلا بعد بنتائج التحاليل المخبرية الخاصة بهما.

يذكر أن صيدلاني في بني موسى، إقليم بني ملال، توفي، الأربعاء الماضي، بعد إصابته بفيروس كوفيد – 19، خلال عمله داخل صيدليته؛ كما تستعد كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى تنظيم وقفة للترحم على روح الفقيد، شهيد الواجب الوطني، صباح يوم غد الاثنين، على مستوى جميع صيدليات المملكة.

