ضمن المربع الأحمر.. تعرف على ترتيب المغرب عربياً في يوم حرية الصحافة

على الرغم من تقدّمه رتبتين في مؤشر حرية الصحافة العالمية، عام 2020، إلا أنه لايزال قابعاً ضمن المربع الأحمر (الرابع من أصل خمسة)، قريباً من الدول الأكثر انتهاكاً لحرية الصحافة في العالم.

ويحتل المغرب، حسب آخر إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود، المركز التاسع عربياً، و133 عالمياً، ضمن الترتيب العالمي لمؤشر حرية الصحافة عام 2020، متقدماً برقمين مقارنة مع عام 2019.

وتتربع تونس على عرش الدول العربية الأكثر احتراماً لحرية الصحافة بالمرتبة 72 عالمياً، داخل المربع البرتقالي (الثالث)، تليها كل من جزر القمر (75 عالمياً)، وموريتانيا (97)، ولبنان (102)، والكويت (109).

Advertisements

أما في المربع الأحمر، فيحل المغرب (133) إلى جانب كل من الأردن (128)، وقطر (129)، والإمارات (131)، وعمان (135) وفلسطين (137)، والجزائر (146).

وظلت باقي الدول العربية ضمن المربع الأسود، أكثر الدول انتهاكاً لحرية الصحافة حول العالم، ومنها السعودية (170)، ومصر (166)، والسودان (159).

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة، في دجنبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، ليحتفل العالم بهذا اليوم، في الثالث من ماي كل سنة، بهدف التأمل بقضايا حرية الصحافة، وأخلاقيات المهنة.