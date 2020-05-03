168 حالة تعاف جديدة من كورونا ترفع عدد المنتصرين عليه في البلاد إلى 1424 شخصا

لا يزال المغرب يسجل تزايدا كبيرا في أعداد المتعافين الجدد من فيروس كورونا المستجد، على أمل أن يتجاوز عددهم أعداد المصابين بالفيروس.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 168 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد، خلال 18 ساعة الأخيرة، مقابل 151 إصابة جديدة بالفيروس، وحالة وفاة، إذ ارتفع عدد الهالكين بالوباء، منذ دخوله البلاد، إلى 173 شخصا.

يذكر أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المغرب ارتفعت، صباح اليوم، إلى 4880 حالة مؤكدة، فيما وصل عدد المتعافين منه إلى 1424 حالة.