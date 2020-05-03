لا يزال المغرب يسجل تزايدا كبيرا في أعداد المتعافين الجدد من فيروس كورونا المستجد، على أمل أن يتجاوز عددهم أعداد المصابين بالفيروس.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 168 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد، خلال 18 ساعة الأخيرة، مقابل 151 إصابة جديدة بالفيروس، وحالة وفاة، إذ ارتفع عدد الهالكين بالوباء، منذ دخوله البلاد، إلى 173 شخصا.
يذكر أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المغرب ارتفعت، صباح اليوم، إلى 4880 حالة مؤكدة، فيما وصل عدد المتعافين منه إلى 1424 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر 168 حالة تعاف جديدة من كورونا ترفع عدد المنتصرين عليه في البلاد إلى 1424 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.