‎جهة الدار البيضاء سطات تسجل أكبر عدد من المصابين الجدد بكورونا والفيروس يبتعد عن خمس جهات

من بين 151 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، سجلت جهة الدار البيضاء السطات، أكبر عدد من المصابين الجدد.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة اليوم الأحد، فإن جهة الدار البيضاء سطات سجلت خلال الساعات الأخيرة، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ترفع مجموع مصابيها إلى 1261 حالة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة التي سجلت خلال الـ18 ساعة الأخيرة 44 إصابة بكورونا رفعت حصيلتها إلى 701 حالة مؤكدة الإصابة بالفيروس.

وفي ذات السياق، وحسب المصدر نفسه، فقد سجلت جهة فاس مكناس اليوم 30 إصابة جديدة بكورونا رفعت حصيلة مصابيها إلى 614 حالة، تليها جهة مراكش آسفي التي سجلت اليوم 11 حالة جديدة رفعت حصيلة الجهة إلى 1070 حالة، كما سجلت كل من جهتي كلميم واد نون والربلط سلا القنيطرة ثلاث إصابات جديدة في كل منهما، فيما سجلت جهة درعة تافيلالت إصابتين جديدتين.

ولم تسجل خمس جهات من المملكة خلال هذه الساعات أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي جهات بني ملال خنيفرة، والداخلة واد الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وجهة الشرق، وجهة سوس ماسة درعة.