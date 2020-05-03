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قوات الجيش والمقاومة اليمني تستعيد السيطرة على مواقع قرب مكيراس في البيضاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش والمقاومة اليمني تستعيد السيطرة على مواقع قرب مكيراس في البيضاء والان مع التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020

استعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على مواقع عسكرية قرب مركز مديرية مكيراس التابعة لمحافظة البيضاء (وسط اليمن) في معارك هي الأعنف شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين وخلفت قتلى وجرحى من الجانبين.

 

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وقالت مصادر عسكرية إن قوات لواء الأماجد بدعم من مسلحي مقاومة جبهة "الحازمية" استعادت السيطرة على موقع "سنترال آل عامر"، وبلدة "ذروة" ومواقع أخرى إلى الشرق من مديرية مكيراس بعد مواجهات عنيفة دارت يوم أمس بالمدفعية والسلاح المتوسط أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وتراجعت مليشيا الحوثي إلى مركز مكيراس.

 

ووفق المصادر التي نقلت عن سكان محليين في مكيراس، فإن سيارات إسعاف وأطقم عسكرية تقل قتلى وجرحى من الحوثيين شوهدت وهي تغادر المدينة في طريقها إلى عاصمة محافظة البيضاء.

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