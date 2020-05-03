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الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة ويستهدف صيادي غزة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 مايو 2020

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم  عددا من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس.

 

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وقالت مصادر فلسطينية محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل من بلدة عزون شرق قلقيلية وسبعة شبان بينهم أسير محرر من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

 

من جهتها فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

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