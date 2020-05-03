لمخالفة حظر التجوال.. ضبط 215 شخصا و501 عجلة في البصرة

أعلن محافظ البصرة، الأحد، عن ضبط 215 مخالفا لحظر التجوال و501 عجلة بين سيارة ودراجة نارية.



وأضاف، "كانت حصيلة المخالفين لحظر تجوال الصحي هي ضبط مخالفين عدد (٢١٥) وضبط عجلات مخالفة عدد(٤٢٢)، وضبط الدراجات النارية عدد (٧٩)"، متعهدا بـ"المضي بحماية ابناء المحافظة". وقال العيداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية الأزمة للحد وحماية أرواح المواطنين من تفشي وباء كورونا بتاريخ٢٠٢٠/٥/٢ تم نصب سيطرات في عموم محافظة البصرة لغرض تطبيق حظر تجوال الصحي ونشر ثقافة الوعي الصحي وتقديم المساعدة لأبناء المحافظة والكوادر الصحية بعملها الوقائي وبالشكل الأمثل".وأضاف، "كانت حصيلة المخالفين لحظر تجوال الصحي هي ضبط مخالفين عدد (٢١٥) وضبط عجلات مخالفة عدد(٤٢٢)، وضبط الدراجات النارية عدد (٧٩)"، متعهدا بـ"المضي بحماية ابناء المحافظة".

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