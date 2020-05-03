العراق بالمرتبة 162 في مؤشر حرية الصحافة حول العالم

أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الاحد، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، فيما كان للدول العربية نصيب في الترتيب. فقد حلت تونس في مقدمة البلدان العربية لجهة حرية الصحافة، فيما حلّت جيبوتي في المرتبة الأخيرة. وبحسب مؤشر حرية الصحافة، فقد حل لبنان في المرتبة 102، العراق في المرتبة 162، الجزائر في المرتبة 146، مصر في المرتبة 166، السعودية في المرتبة 170، فيما حلّت سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في المرتبة 174.



وجاء الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة كالتالي:

تونس في المرتبة 72

جزر القمر 75

موريتانيا 97

لبنان 102

الكويت 109

الأردن 128

قطر 129

الإمارات 131

المغرب 133

سلطنة عمان 135

فلسطين 137

الجزائر 146

السودان 159

العراق 162

الصومال 163

ليبيا 164

مصر 166

اليمن 167

البحرين 169

السعودية 170

سوريا 174

جيبوتي 176 وجاء الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة كالتالي:تونس في المرتبة 72جزر القمر 75موريتانيا 97لبنان 102الكويت 109الأردن 128قطر 129الإمارات 131المغرب 133سلطنة عمان 135فلسطين 137الجزائر 146السودان 159العراق 162الصومال 163ليبيا 164مصر 166اليمن 167البحرين 169السعودية 170سوريا 174جيبوتي 176

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