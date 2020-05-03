بالأرقام.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 3.5 مليون حالة

بعد نحو خمسة أشهر من ظهور فايروس كورونا للمرة الأولى في أحد أسواق مدينة ووهان بالصين، وتحوله فيما بعد إلى جائحة، تجاوز عدد المصابين بالوباء في العالم حد الـ 3.5 مليون شخص،
وسجلت الولايات المتحدة أعلى معدل للإصابات، بعدد تجاوز المليون و160 ألف إصابة، وحالات وفاة تجاوزت 67 ألف حالة، فيما حلت إسبانيا في المرتبة الثانية بأكثر من 245 ألف إصابة وحالات وفاة تخطت 25 ألف حالة، ثم إيطاليا بـ209 آلاف إصابة وأكثر من 28 ألف حالة وفاة.
وسجلت الإصابات بالفيروس المليون الأولى في 2 أبريل الماضي، فيما سُجل المليون الثاني في 15 أبريل، والثالث في 28 من الشهر ذاته.
يشار الى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.
وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.
وتجرى حاليا العديد من التجارب المختبرية والسريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان في محاولة لإنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء ملموس حتى الآن.
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