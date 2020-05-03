محافظ صلاح الدين يعلن تشكيل قوات متخصصة مهمتها ملاحقة عناصر 'داعش'

أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الأحد، عن تشكيل قوات متخصصة مجهزة بأحدث الأسلحة مهمتها ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" بمناطق المحافظة.
وأضاف، أنه تم "اتخاذ إجراءات أمنية وفنية خلال المؤتمر للقضاء على تواجد تلك العصابات ومنها جرف ضفاف نهر دجلة ونصب كاميرات حرارية متطورة، إضافة إلى تشكيل قوات متخصصة مجهزة بأحدث الأسلحة مهمتها ملاحقة تلك العصابات المجرمة".
وشدد المحافظ، "على دور المواطن في رفد الجهاز الأمني بالمعلومة عن تواجد تلك الجماعات المخربة التي رفضها وقاتلها المجتمع في السابق وتحقق النصر عليها بوحدة الجميع"، مشيرا الى أنه "سيتم عقد لقاء مع وجهاء وشيوخ المحافظة والأجهزة الأمنية لتوحيد الرؤى في مجال القضاء على تلك المجاميع المجرمة".
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