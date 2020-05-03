محافظ صلاح الدين يعلن تشكيل قوات متخصصة مهمتها ملاحقة عناصر 'داعش'

وقال مكتب خليل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة الامنية في المحافظة عمار جبر خليل ناقش خلال مؤتمر امني الخرق الأمني الذي حصل في منطقة مكيشيفة وراح ضحيته عدد من مقاتلي الحشد الشعبي, واستمع لشرح كامل عن الملف الأمني بعموم المحافظة ومنها تحركات عناصر داعش الارهابي في اطراف المحافظة والمناطق الرخوة".وأضاف، أنه تم "اتخاذ إجراءات أمنية وفنية خلال المؤتمر للقضاء على تواجد تلك العصابات ومنها جرف ضفاف نهر دجلة ونصب كاميرات حرارية متطورة، إضافة إلى تشكيل قوات متخصصة مجهزة بأحدث الأسلحة مهمتها ملاحقة تلك العصابات المجرمة".

وشدد المحافظ، "على دور المواطن في رفد الجهاز الأمني بالمعلومة عن تواجد تلك الجماعات المخربة التي رفضها وقاتلها المجتمع في السابق وتحقق النصر عليها بوحدة الجميع"، مشيرا الى أنه "سيتم عقد لقاء مع وجهاء وشيوخ المحافظة والأجهزة الأمنية لتوحيد الرؤى في مجال القضاء على تلك المجاميع المجرمة".