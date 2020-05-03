ابتداءً من الغد.. الحياة تعود للملاعب الإيطالية

رياضة 2020-05-03 | 14:52 1,676 مشاهدة أعطت الحكومة الإيطالية موافقتها صباح اليوم الأحد، لجميع الأندية المشاركة في بطولة الدوري بالعودة إلى التدريبات بداية من غد الإثنين، في مقراتها الرسمية.



ونجحت الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين بإيطاليا في الدفاع عن قضيتهم وأقنعوا الحكومة الإيطالية بأن من الأفضل التدريب داخل المنشآت وجاء القرار حسبما ذكرت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية لتكون جميع الأندية سواسية في العودة إلى التدريب، بعدما قررت بعضًا منها فتح مقراتها يوم 4 بدلاً من 18 مايو وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء لاستئناف الحصص التدريبية".ونجحت الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين بإيطاليا في الدفاع عن قضيتهم وأقنعوا الحكومة الإيطالية بأن من الأفضل التدريب داخل المنشآت الرياضية لضمان عدم الاختلاط بالأشخاص العاديين وزيادة فرصة انتشار العدوى. ولكن الصحيفة الإيطالية الشهيرة تؤكد أن رئيس الوزراء، جوسيبي كونتي، هو الشخص الوحيد الذي في يده قرار عودة الحياة للدوري الإيطالي وهذا يعتمد على الاجتماع الذي سيعقد يوم، الأربعاء المقبل، لمناقشات القدرة على استئناف المباريات مرة أخرى.



الجدير بالذكر أن جميع الأندية المشاركة في بطولة

الجدير بالذكر أن جميع الأندية المشاركة في بطولة الدوري الإيطالي قد صوتت برغبتها قبل أيام في عودة المباريات ولكن هذا يتوقف على موافقة الحكومة.

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