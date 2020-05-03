ردّاً على هجوم مكيشيفة.. الحشد يقتل ثلاثة 'دواعش' في صلاح الدين

أعلن معاون آمر اللواء 35 في الحشد الشعبي فرحان خضير الدير، الأحد، عن مقتل ثلاثة عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي والعثور على عدة مضافات للتنظيم في عملية أمنية بمحاذاة نهر دجلة في محافظة صلاح الدين. ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الدير قوله، إن “قوات الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية في الجزر الواقعة بمحاذاة نهر دجلة ردا لشهداء مكيشيفة”، مبينا أن “العملية اسفرت عن مقتل ثلاثة دواعش”.



وأضاف الدير، أنه “تم العثور أيضاً على عدة مضافات للتنظيم الإرهابي، فضلاً عن أسلحة أميركية الصنع وعملات اجنبية تابعة لفلول داعش الإرهابي”.

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