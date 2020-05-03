رياضة 2020-05-03 | 14:30 1,001 مشاهدة أعلن أمين سر الاتحاد العراقي للسباحة رائد فاضل عبد، صدور قرار ايقاف عضو الهيئة الادارية هاشم محمد كاظم وتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بخروقاته الادارية.



وأختتم أمين السر، ان "التحقيق سيتضمن جملة من التساؤلات لعضو الهيئة الادارية هاشم محمد فيما لو ثبتت صحتها سيتخذ قرار ابعاده من الهيئة الادارية للاتحاد استنادا للمادة 7-4-ج من قانون الاتحادات

وذكر فاضل في بيان تلقته الخليج 365، ان "اتحاد السباحة اتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على (ايميلات) الاتحاد الدولي التي توضح استلام معلومات باسم الاتحاد العراقي للسباحة وتشير الى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية في 3 نيسان 2020 رغم عدم وجود قرار بعقد هذا الاجتماع من الهيئة الادارية المعترف بها من اللجنة الاولمبية العراقية والاتحاد الدولي للسباحة وعدم مصادقة اللجنة على محضر الاجتماع''.وأختتم أمين السر، ان "التحقيق سيتضمن جملة من التساؤلات لعضو الهيئة الادارية هاشم محمد فيما لو ثبتت صحتها سيتخذ قرار ابعاده من الهيئة الادارية للاتحاد استنادا للمادة 7-4-ج من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة تحقيقية وايقاف أحد اعضاء اتحاد السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.