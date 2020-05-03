ارتفاع قياسي جديد للإصابات بكورونا في الكويت

عاود معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت الارتفاع، بتسجيل السلطات الصحية 364 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل قفزة قياسية جديدة.
وأعلنت الوزارة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الوباء منذ يوم أمس، ليصبح مجموع عدد الوفيات 38، مشيرة إلى أن من بين الضحايا الجدد مقيمة من الجنسية الأردنية (54 عاما) دخلت العناية المركزة قبل يومين.
وتماثل 73 مريضاً للشفاء من كورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1776 شخصاً.
ولا يزال 3169 شخصاً يتلقون العلاج من كورونا في الكويت، بمن فيهم 72 مريضاً في العناية المركزة 29 منهم في حالة حرجة.
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