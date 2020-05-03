تركيا تقصف مواقع كردية بسوريا للمرة الثانية خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت القوات التركية، الأحد، قصفا صاروخيا على مواقع خاضعة لسيطرة القوات الكردية في ريف حلب شمالي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف شمل كل من منغ ومرعناز ومحيطهما ضمن القطاع الشمالي من الريف الحلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وقٌتل 12 كرديا، السبت، في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الجيش التركي بمنطقة تقع جنوبي مدينة تل أبيض الواقعة ضمن منطقة تسيطر عليها مليشيات إرهابية تابعة لأنقرة.

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وكان المرصد السوري رصد قبل 4 أيام، قصفا صاروخيا نفذته قوات أنقرة، استهدفت خلاله مناطق سيطرة القوات الكردية ومجلس منبج العسكري، في كل من تل رفعت ومحيطها ومدينة منبج بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

وتشن تركيا، على مدى السنوات الخمس الماضية، عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية بمعدل عملية واحدة كل عامين.

وكانت العملية الأولى "درع الفرات" عام 2016 التي غزت فيها الدبابات التركية الأراضي السورية لأول مرة من عام 2011.