رئيس وزراء ساحل العاج إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرئاسة في ساحل العاج إن رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي، مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، نُقل أمس السبت إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية.

ولم يقدم البيان المقتضب الذي صدر عن الرئاسة، الأحد، أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لجون كوليبالي.

وخضع جون كوليبالي (61 عاما) للعزل الذاتي في أواخر مارس/آذار الماضي للاشتباه بتعرضه لفيروس كورونا، لكن لم تتأكد إصابته.

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع حامد باكايوكو، الذي تعافى من كورونا الشهر الماضي، سيتولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا في غياب جون كوليبالي.

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واختار الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج، جون كوليبالي، في مارس/آذار الماضي، مرشحا للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية بعد أن أحجم عن السعي لولاية ثالثة.

وسجلت ساحل العاج أكثر من 1300 حالة إصابة بكورونا، وهي من أعلى المعدلات في غرب أفريقيا، و15 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة في ساحل العاج، نهاية مارس الماضي، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء الإصابة بكوفيد 19.

وكان رئيس ساحل العاج قد أعلن، مارس الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، فارضا حظر تجوال ليليا وعزلا تدريجيا للسكان في إطار تدابير استثنائية لمواجهة الفيروس.