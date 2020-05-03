انت الان تتابع روسيا تسجل أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

سجلت روسيا اليوم الأحد أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 10633 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 134686 وأكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات في العاصمة موسكو.

ومع ذلك تباطأ معدل الوفيات في الأيام الماضية ولا يزال أقل بكثير من الناحية النسبية من الكثير من البلدان الأخرى.

وعزت روسيا تراجع معدل الوفيات إلى أن التفشي لديها بدأ بعد كثير من البلدان الأخرى مما منح السلطات المزيد من الوقت للاستعداد.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا على موقعه الإلكتروني إن عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 1280 بعد وفاة 58 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقت روسيا إغلاقا جزئيا منذ نهاية مارس آذار للحد من انتشار الفيروس. ويمكن للناس في موسكو مغادرة المنزل لزيارة أقرب متجر للمواد الغذائية أو صيدلية، أو المشي مع كلابهم أو التخلص من القمامة ولكنهم يحتاجون إلى تصاريح خاصة لأنشطة أخرى.

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وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بفرض إجراءات العزل العام في البلاد حتى 11 مايو أيار عندما تنتهي روسيا من عطلات الاحتفال بعيد العمال وذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وحث رئيس بلدية موسكو سيرجى سوبيانين السكان يوم السبت على مواصلة العزل الذاتي الصارم خلال العطلات الطويلة.

وقال سوبيانين إنه تم إحراز تقدم في توسيع نطاق إجراء الاختبارات مما سمح للسلطات بمعالجة المصابين بسرعة أكبر.

وأبلغ رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ثاني أكبر مسؤول في البلاد بعد بوتين، الرئيس يوم الخميس أن الاختبارات أكدت إصابته بالفيروس وأنه سيتنحى مؤقتا للتعافي.

ويشغل النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف منصب رئيس الوزراء بالإنابة لحين تعافي ميشوستين.