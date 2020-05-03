سيول تقول إنه من غير المرجح أن يكون كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية

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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استبعدت سيول أن يكون كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية، على ما أفاد مسؤول كبير في كوريا الجنوبية الأحد غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي مجددا بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع وأثار تكهنات عديدة حول صحته. ونقلت وكالة يونهاب عن المسؤول في مكتب الرئاسة من دون أن تذكر اسمه أنه "من غير المرجح أن يكون الزعيم كيم خضع لعملية جراحية".

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