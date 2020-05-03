المعارضة التركية: سياسات أردوغان أضرت بالديمقراطية وسيرحل عن الحكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت المعارضة التركية أن الرئيس رجب طيب إردوغان، سيرحل عن الحكم، لا محالة، بسبب سياساته التي أضرت بالديمقراطية والحريات والاقتصاد.



وأكد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أن إردوغان سيرحل عن الحكم، لا محالة، وهو يعلم ذلك، مضيفاً: «كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه، كما هو الحال مع إردوغان».

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وأضاف كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن أزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا منحت فرصة للمجتمع للتفكير، وأن الأوضاع في تركيا لن تعود إلى سابق عهدها قبل الفيروس. وقال إن نظام إردوغان لا يصغي للمعارضة، ولا لكل من يخالفه الرأي.

في السياق ذاته، أكد استطلاع رأي أجرته شركة «أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات» أن فرص استمرار إردوغان رئيساً باتت معدومة.

وظهر أن أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم هبطت إلى نحو 34 في المائة. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أظهر الاستطلاع أنه لو توجهت البلاد إلى انتخابات الآن سيحصل إردوغان على 38.9 في المائة من أصوات الناخبين مقابل نحو 52 في المائة حصل عليها في آخر انتخابات في يونيو (حزيران) 2018