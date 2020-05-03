شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الأحد، تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 15551 حالة.



وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 12 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 130 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1664.

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