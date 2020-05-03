مغردون عرب يدشنون حملة لمقاطعة منتجات تركيا رفضا لسياسات أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مغردون عرب، من بينهم كتاب وإعلاميون ورجال أعمال، حملة إلكترونية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية، رفضا لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخله في شؤون الدول العربية وقتله أشقائهم في سوريا وليبيا ودعمه للإرهاب بمصر.



وحذر المغردون من أن دعم المنتج التركي يذهب لصالح سياسات أردوغان الهادفة إلى تفتيت الدول العربية، موضحين أن ثمن ما يتم دفعه لمنتج تركي هو رصاصة في صدر كل عربي.

وعبر المغردون السعوديون على وجه الخصوص عن رفضهم سياسات أردوغان، وتطاوله وإساءته لبلادهم، حيث أكد كثير منهم أنهم قاطعوا بالفعل المنتجات والسياحة التركية، داعين إلى خطوات مماثلة للأنشطة الثقافية.

في السياق، قال الكاتب السعودي فهد الدغيثر: "تركيا مستمرة في محاولات مستميته لتشويه صورة السعودية.. مقاطعة منتجاتها ولو بما يشكل هبوط 30% من المبيعات كاف لإيصال الرسالة المدوية لهم من السعوديين".

وبين أن "مقاطعة منتجات تركيا فريضة على كل مواطن غيور"، مطالبا "المستهلك السعودي بمقاطعة البضائع التركية وتركها حتى تتلف على أرفف الثلاجات في المتاجر".

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وتابع: "عندما نفعل ذلك بقوة فأننا نؤسس قوى دعم لمواقفنا داخل تركيا نفسها متمثلة في ملاك المصانع المتضررة من هذه المقاطعة".

وأضاف: "المطلوب من أصحاب المتاجر في المملكة دفاعاً عن مصالح الوطن، فقط وضع لوحات إرشادية بالقرب من المنتجات التركية تدل على بلد المنشأ ونترك الخيار للمستهلك ليشتريها أو يبحث عن بديل لها.. أنا أراهن على وعي المستهلك السعودي".

وأكد أهمية تلك المقاطعة، مشيرا إلى أن "حجم التجارة التركية إلى دول الشرق الأوسط يبلغ 40 مليار دولار سنوياً، وأن من بينهم نحو 20 مليار دولار مع السعودية".

من جانبه حذر الكاتب السعودي إبراهيم السليمان من المنتجات التركية التي قاطعها بالفعل، قائلا: "عن نفسي قاطعت كل منتج تركي لأنه تبين لي أنها دولة لا تحترم معايير التصنيع الصحية وقد تبيعك السموم لحصد الأموال وإنعاش اقتصادها".

وزاد: "لا يوجد سعودي يرغب بخسارة سعودي آخر لهذا على كل التجار المستوردين من تركيا تقنين طلباتهم من المصانع التركية واستبدالها بمصانع دول بديلة لأن عدم مقاطعة المنتجات ستصبح معيبة بحق صاحبها مع كل ما يصدر من حكومة تركيا وإعلامها".

واتفق معه رجل الأعمال السعودي إبراهيم بن حسين بتغريدة قال فيها: "حكومة أردوغان حكومة إرهاب ويجب مقاطعة تركيا اقتصادياً حتى تسقط هذه الحكومة"