ناشطون خليجيون يهاجمون مذيعا بقناة الجزيرة بعد إساءته للسلطان قابوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

الدوحة مسقط - الخليج 365

هاجم ناشطون خليجيون، مذيعا بقناة الجزيرة القطرية بعد إساءته للسلطان قابوس رحمه الله.



ورصد "الخليج 365"، أبرز الناشطين ومنهم عبدالعزيز الحربي، الذي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - "لايسيئ الا لنفسه هو ومن يقف خلفه، مجرد اعلامي يملاء عليه الكلام وينقله على شاشتهم القذره وياخذ مبلغ وقدره من ملقنه،بفعلتهم يؤكدون لنا انهم في مستوى منحط ،والا مايتكلم على انسان فارق الحياة ولايستطيع الرد عليه، رحمة الله على السلطان قابوس".

وكتبت ناشطة تقول "رحم الله قابوس فقد كان قائد نهضة فذ لبلده، أما قناة الجزيرة لا جديد

فلا شيء تنفثه الا السم تلك الحية".

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بدوره يقول وليد الشمري،" لا يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وعجز ".

أما الناشط طلال، ذكر في تغريدة له" ليس بجديد على مرتزقه الجزيزة ،فالقناة كلها كانت تدعم الفوضى والتحريض ضد الحكم في سلطنه عمان.

ورد ناشط عماني يقول "نحن ندوس الفتنة حتى تموت ثم نصلح ماأفسده الجاهلون هكذا شيم العقلاء فالهرج كثير للصالح والطالح نحن نغذي عقولنا بما ينفع لنا، حكمةالسلطان قابوس هي من علمنا ذالك وعلى نهجه نحن ذاهبون والسلطان هيثم حفظه الله مستقبل عمان المتقدمة عالميا".

وأما إبراهيم المنيف، يقول الخسيس المشرد فيصل القاسم وهو لا يساوي (شسع نعله)، فكيف بأن يقيّم سياسته لبلاده؟

ولكن هذا المرتزق الوضيع، لا يجرؤ أن يقول كلمة عن زيارة شمعون بيريز لقناة الجزيرة واسواق الدوحة واستقبال تنظيم الحمدين له وعلاقتهم مع مسؤولين اسرائيليين، لأن (اكل العيش مر)"